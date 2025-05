Giro d’Italia 2025 Nico Denz | Speciale vincere oggi Il ritiro di Roglic ha cambiato tutto

Scopri come Nico Denz ha conquistato la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2025, un risultato decisamente sorprendente nel contesto di una gara segnata dall'assenza di Roglic. Con la sua vittoria su un percorso di 144 km da Morbegno a Cesano Maderno, Denz si afferma come protagonista indiscusso di questa edizione.

Nico Denz ha vinto la diciottesima tappa valida per il Giro d’Italia 2025, frazione che ha visto un percorso di 144 km con partenza da Morbegno ed arrivo a Cesano Maderno (144 km). Terzo successo di tappa nella Corsa Rosa per il corridore in forza alla Red Bull – BORA – hansgrohe, abile a tagliare il traguardo in fuga in quella che è stata una giornata molto particolare, in cui tutti i big hanno preferito ricaricare le pile in vista delle fatiche previste domani. Nello specifico il teutonico si è piazzato davanti all’italiano Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e al belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Nico Denz: “Speciale vincere oggi. Il ritiro di Roglic ha cambiato tutto”

