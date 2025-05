Giro d’Italia 2025 | Nico Denz fa tripletta nella Corsa Rosa sua la fuga vincente a Cesano Maderno Secondo Maestri

Il Giro d’Italia 2025 si anima con una spettacolare fuga di Nico Denz a Cesano Maderno, dove l’esperto tedesco conquista la sua terza vittoria nella corsa rosa. La diciottesima tappa conferma il talento degli attaccanti da lontano, regalando un’emozione indimenticabile agli appassionati di ciclismo.

Arriva la fuga nella diciottesima tappa del Giro d'Italia 2025: era scontato che oggi fosse un giorno di trasferimento e a sfruttarla al meglio è stato uno specialista degli attacchi da lontano, Nico Denz. Il tedesco fa tripletta nella Corsa Rosa: due erano state le vittorie nel 2023, oggi si impone anche in quel di Cesano Maderno. Resta ovviamente in Maglia Rosa Isaac del Toro. Giornata particolare quella odierna, vissuta praticamente tutta sulla fuga, visto che il gruppo, dopo diverse giornate a tutta, si è preso una tappa di riposo. Pronti, via e battaglia per cercare l'attacco giusto: il tentativo si è creato sul GPM di Parlasco, con oltre trenta corridori che sono riusciti ad evadere sotto una spinta devastante della Alpecin-Deceuninck.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

