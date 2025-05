Giro d’Italia 2025 | Nico Denz dà un senso al giro della Red Bull

Scopri come Nico Denz ha dato un nuovo senso al Giro d’Italia 2025, portando entusiasmo e vittoria alla grande corsa rosa. La sua conquista della diciottesima tappa, tra Morbegno e Cesano Maderno, ha reso questa fase della gara ancora più emozionante e memorabile.

Giro d’Italia 2025, 18esima tappa: Nico Denz dà un senso al giro della Red Bull. Il tedesco Nico Denz (Red Bull Bora Hansgrohe) ha conquistato per distacco la diciottesima tappa del 108° Giro d’Italia, una frazione tutta lombarda da Morbegno a Cesano Maderno di 144 chilometri. Il vincitore, al suo terzo successo di giornata nella corsa rosa, ha percorso la distanza in 3h12’07” alla media di 44.972 kmh. Alla piazza d’onore si è classificato, a 1’01, l’italiano Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) che ha preceduto il belga Edward Planckaert (Alpecin Deceuninck) nella volata di consolazione dei sopravvissuti dei fuggitivi di giornata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2025: Nico Denz dà un senso al giro della Red Bull

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Nico Denz, la fuga non collabora - Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d’Italia 2025, con aggiornamenti sulle fughe, le strategie dei ciclisti e la classifica generale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025, Nico Denz vince la 18esima tappa. Del Toro ancora in maglia rosa; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia 2025: successo per Nico Denz, da domani si decide la corsa - Nico Denz ha conquistato oggi la sua terza vittoria in carriera al Giro d’Italia, dominando in solitaria la diciottesima tappa da Morbegno a Cesano Maderno. Il tedesco del team ... 🔗Come scrive msn.com

Giro d'Italia, le classifiche: Del Toro sempre leader, Fortunato ipoteca la maglia azzurra - Tutto invariato per quanto riguarda la generale: il messicano comanda davanti a Carapaz e Yates. L’italiano dell’Xds Astana Team vede avvicinarsi la vittoria nella classifica dei Gpm ... 🔗Si legge su gazzetta.it

Giro d’Italia, a Cesano Maderno vince Denz. Del Toro ancora in rosa - In una tappa caratterizzata da una fuga di gruppo e dal ritiro di Ayuso, il tedesco della Red Bull prende in contropiede tutti e vince da solo. Nessuno scossone nella generale prima delle due tappe di ... 🔗Da msn.com