Giro d’Italia 2025 la tappa di domani Biella-Champoluc | percorso altimetria orari tv

Scopri tutto sulla tappa di domani del Giro d'Italia 2025, da Biella a Champoluc: percorso, altimetria, orari e dove seguire la diretta TV. Un emozionante confronto sulle Alpi con 166 km e un dislivello di 4950 metri, aperto alle sfide decisive prima dell’arrivo finale a Roma.

Dopo la tappa interlocutoria di oggi, penultima occasione per le ruote veloci prima dell'arrivo di Roma, il Giro d'Italia 2025 propone un'interessante diciannovesima frazione sulle Alpi. I 166 chilometri della tappa, con un dislivello di ben 4950 metri, faranno da cornice alle nuove battaglie per la conquista del trofeo. Le cinque ascese presenti non escludono futuri colpi di scena, in una classifica generale sempre più stravolta. Guarda il Giro d'Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese PERCORSO. La frazione partirà da Biella e terminerà dopo 166 chilometri in Valle d'Aosta, a Champoluc.

