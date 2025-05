Giro d’Italia 2025 il 1 Giugno ultima tappa a Roma | il percorso

Il Giro d’Italia 2025 si conclude a Roma il 1 giugno, segnando la settima volta nella storia e il terzo anno consecutivo che la capitale ospita l’ultima tappa. Dopo tre settimane di intense gare lungo oltre 3.400 km, questa emozionante finale attirerà numerosi turisti e appassionati di ciclismo, creando un grande fermento nella città.

Dai primi di maggio è iniziata la centottesima edizione del giro d’Italia e dopo tre settimane di intense competizioni e oltre 3.400 chilometri, l’ultima tappa del percorso avrà luogo a Roma per la settima volta nella storia del ciclismo e il terzo anno consecutivo. Per questa occasione si prevedono molti turisti e romani che assisteranno all’evento che quest’anno è dedicato a Papa Francesco. L’organizzazione ha voluto celebrare la figura del pontefice e il suo messaggio di pace e speranza nell’anno del Giubileo. Giro d’Italia 2025 a Roma: le tappe romane. Roma accoglierà il Giro d’Italia 2025 e al Circo Massimo sarà incoronato il successore di Tadej Poga?ar, vincitore della scorsa edizione davanti al colombiano Daniel Martínez e al britannico Geraint Thomas. 🔗 Leggi su Funweek.it

