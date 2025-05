Giro d’Italia 2025 diciottesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Lorenzo Fortunato svetta tra gli scalatori

Scopri tutto sulla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, dalla partenza a Morbegno all’arrivo a Cesano Maderno, con le classifiche aggiornate e le maglie in palio. Lorenzo Fortunato si distingue tra gli scalatori, mentre Nico Denz si impone come il migliore tra i 161 corridori ancora in corsa. Rimani aggiornato sulle emozioni e i protagonisti di questa emozionante frazione del Giro d’Italia 2025!

La diciottesima tappa dell’ edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Morbegno ed arrivo a Cesano Maderno dopo 144 km, ha visto primeggiare, tra i 161 corridori ancora in gara, il tedesco Nico Denz, della Red Bull – BORA – hansgrohe, ma non sono cambiati i leader delle quattro principali graduatorie individuali. Il messicano Isaac del Toro, della UAE Team Emirates – XRG, infatti, ha difeso sia la Maglia Rosa, di leader della classifica generale, che, ovviamente, quella Bianca, che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, diciottesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Lorenzo Fortunato svetta tra gli scalatori

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d’Italia 2025, la 18ª tappa Morbegno-Cesano Maderno: il percorso e dove seguirla in tv; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d'Italia 2025: Christian Scaroni vince la tappa 16 con tre italiani sul podio, ritiro per Primoz Roglic. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno: orari TV, percorso e favoriti - La diciottesima tappa che arriva a Cesano Maderno prevede un traguardo in volata per questa 18a tappa del Giro d'Italia ... 🔗Da fanpage.it

Giro d'Italia, Denz vince la diciottesima tappa - Dopo due giorni in montagna, arriva nuovamente la fuga al Giro d'Italia che a Cesano Maderno ha visto il successo di tedesco Nico Denz. Il portacolori della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha conquistato la d ... 🔗Scrive sportmediaset.mediaset.it

Giro d’Italia 2025, oggi 18^ tappa da Morbegno a Cesano Maderno: percorso, orari, favoriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi 18^ tappa da Morbegno a Cesano Maderno: percorso, orari, favoriti ... 🔗Secondo tg24.sky.it