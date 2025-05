Giro d’Italia 2025 | Denz vince la 18a tappa ordine d’arrivo e classifica

Scopri i momenti salienti del Giro d’Italia 2025, con Nico Denz che conquista la 18ª tappa in modo spettacolare, portando a casa un successo importante nella frazione da Morbegno a Cesano Maderno. Segui gli aggiornamenti sulla classifica e le emozioni di questa edizione all'insegna di grandi sfide e sorprese nel cuore del Ciclismo italiano.

Al Giro d’Italia 2025 oggi è il giorno di Nico Denz. Il corridore tedesco, in forza al team Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha vinto in solitaria la 18a tappa della Corsa Rosa, la frazione di 144 km da Morbegno a Cesano Maderno, caratterizzata da una maxi fuga di quasi 40 corridori a cui il gruppo ha lasciato ampio spazio, anche in vista delle ultime difficili tappe di montagna prima della passerella di Roma di domenica. Denz ha sorpreso i compagni di fuga piazzando lo scatto decisivo a 17 km dall’arrivo. Per il ciclista 31enne si tratta del terzo successo in carriera nella corsa rosa dopo la doppietta nell’edizione 2013. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025: Denz vince la 18a tappa, ordine d’arrivo e classifica

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

