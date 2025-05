Giro d' Italia 18ma tappa a Nico Denz

Nella 18ª tappa del Giro d'Italia, Nico Denz si impone con una scatto finale da 17 km dalla conclusione, conquistando la vittoria su un percorso di 144 km tra Morbegno e Cesano Maderno. Con un gruppo diviso e un finale emozionante, il tedesco ha dimostrato grande tenacia, mentre Isaac del Toro mantiene la maglia rosa. Scopri i momenti salienti di questa frazione ricca di colpi di scena e adrenalina.

17.19 Il tedesco Nico Denz si aggiudica la 18.m tappa del Giro, da Morbegno a Cesano Maderno, 144km. Gruppo spaccato in due da un gruppetto di circa 40 corridori. Poi restano in undici, fra questi Nico Denz che scatta ai -17km. Il messicano Isaac del Toro resta in rosa. Una frazione con qualche asperità all' inizio e un tracciato pianeggiante per i 60km centrali. Il tracciato si conclude con un circuito di 13km piatti caratterizzati da curve ad angolo retto che spezzano i rettilinei. Il finale è per gli sprinter. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Nico Denz, la fuga non collabora - Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d’Italia 2025, con aggiornamenti sulle fughe, le strategie dei ciclisti e la classifica generale. 🔗continua a leggere

