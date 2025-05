Giro di mazzette per pilotare gli appalti | telefonate dirette e incontri fra Alesci e Di Mauro

Sottoposto a un'inchiesta per un giro di mazzette e corruzione negli appalti pubblici, l'architetto Sebastiano Alesci è stato arrestato il 24 maggio. Le indagini hanno evidenziato come Alesci abbia utilizzato telefonate e incontri diretti con l'ex assessore regionale Roberto Di per pilotare le assegnazioni di appalti strategici.

L'architetto Sebastiano Alesci, ritenuto a capo di un sistema di corruzione per pilotare appalti pubblici, riarrestato lo scorso 24 maggio, quando c'era un problema per l'assegnazione di un appalto, avrebbe direttamente telefonato e incontrato l'allora assessore regionale all'Energia Roberto Di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Giro di mazzette per pilotare gli appalti": telefonate dirette e incontri fra Alesci e Di Mauro

Giro di mazzette per pilotare gli appalti pubblici, scatta l'operazione: arrestati 5 dei 13 indagati - Un'operazione della polizia di Agrigento ha portato all'arresto di cinque persone, coinvolte in un giro di mazzette per pilotare appalti pubblici. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'inchiesta sul giro di tangenti per truccare gli appalti: indagato Roberto Di Mauro; Appalti stradali truccati a Roma, arrestato il “padrone dell’asfalto” Mirko Pellegrini; L'inchiesta sul giro di appalti truccati, l'associazione A testa alta chiede un consiglio comunale aperto; Inchiesta su appalti e mazzette, nuovo arresto per Sebastiano Alesci. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Appalti pilotati con mazzette nell’Agrigentino: cinque arresti e 13 indagati - Un vasto sistema di corruzione per pilotare gli appalti pubblici. Cinque persone sono state arrestate nell'Agrigentino. 🔗Scrive meridionews.it

Roma, mazzette, orologi e cene per pilotare gli appalti: in cella la gang dell'asfalto - Lavori effettuati al risparmio, con materiali meno pregiati e utilizzati con troppa parsimonia, mettendo in tasca milioni di euro e contribuendo a rendere le strade della Capitale un ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Mazzette in cambio di appalti del comune di Roma e della regione Lazio: in carcere il “re” dell’asfalto - Nelle cento pagine di ordinanza si sottolineano inoltre i «rapporti privilegiati con pubblici ufficiali». Altre quattro persone agli arresti, eseguiti dagli uomini della Guardia di Finanza, coordinati ... 🔗Segnala editorialedomani.it

Favara, giro di mazzette per “pilotare” appalti pubblici: blitz della squadra mobile: cinque arresti