Giovani talenti in cattedra sulla sicurezza | si chiude il progetto We Love Safety Fvg

Si conclude con successo a Udine la quarta edizione di "We Love Safety FVG", un progetto dedicato a giovani talenti in cattedra sulla sicurezza. Un'importante iniziativa educativa che coinvolge le nuove generazioni, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

Si è conclusa ieri sera a Udine la quarta edizione di "We Love Safety FVG", un progetto educativo che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. L'evento finale ha visto la premiazione degli studenti finalisti delle province di Udine e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Giovani talenti in cattedra sulla sicurezza: si chiude il progetto "We Love Safety Fvg"

