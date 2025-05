Giovani rapinati nella stanza d' albergo da un finto carabiniere | 21enne in manette

Due giovani sono stati rapinati in una stanza d’albergo a Milano Marittima da un falso carabiniere, nel corso di un episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. La scena si è conclusa con l’arresto di un 21enne che si aggirava tra le vittime, mettendo in luce l’importanza di vigilare contro le truffe e le minacce con false uniformi.

Minacciati e rapinati da un finto carabiniere dentro la stanza d'albergo. Questa la brutta disavventura capitata a due ragazzi a Milano Marittima, con un altro giovane che è stato poi arrestato. Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando i Carabinieri della stazione di Milano.

