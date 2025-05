Giovani Federica Carpi | Coinvolta solo la sinistra? Ci sono 30 associazioni e il percorso è aperto a tutti

La consigliera comunale del Pd, Federica Carpi, sottolinea l'apertura del percorso dedicato ai giovani, coinvolgendo oltre 30 associazioni e tutte le forze politiche di sinistra. In risposta alle critiche di Virginia Chiastra sulla classifica delle politiche giovanili di Parma, Carpi ribadisce l'impegno del centrosinistra nel supportare le nuove generazioni.

La consigliera comunale del Pd Federica Carpi, risponde alla consigliera comunale Virginia Chiastra, che si era scagliata contro il sindaco Michele Guerra dopo la classifica del Sole 24 Ore che piazza la nostra città al 42esimo posto per quanto riguarda le politiche sui giovani. "Dispiace. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Giovani, Federica Carpi: "Coinvolta solo la sinistra? Ci sono 30 associazioni e il percorso è aperto a tutti"

Cerca Video su questo argomento: Giovani Federica Carpi Coinvolta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Carpi lancia i camp estivi con Casa del Talento per giovani calciatori - Mentre la prima squadra ha ripreso ieri ad allenarsi e lavorerà anche per tutta questa settimana, in casa Carpi si guarda anche all’estate che sarà caratterizzata dalla novità dei camp estivi ... 🔗Secondo msn.com

Diocesi: Carpi, sabato la Festa dei giovani “Costruttori di pace” - Si intitola “Costruttori di Pace” la Festa dei giovani organizzata per sabato 21 maggio, nell’ambito degli eventi in onore del patrono di Carpi ... di riuscire a coinvolgere, nel corso ... 🔗Segnala agensir.it