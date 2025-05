Giovani al centro dell' incontro di Coldiretti Risorse fondamentali per la tutela del territorio e delle sue eccellenze

Giovani al centro dell’incontro di Coldiretti, un’occasione fondamentale per valorizzare le risorse e le eccellenze del territorio attraverso il dialogo e la partecipazione. Mercoledì 28 maggio, presso l’agriturismo Cantina Glicine di Cesena, si è svolta un’assemblea interprovinciale di grande importanza per lo sviluppo delle giovani imprese agricole di Forlì-Cesena e Rimini.

Una serata di dialogo, visione e partecipazione quella che si è svolta mercoledì 28 maggio presso l'agriturismo Cantina Glicine di Cesena, in occasione dell'assemblea interprovinciale Giovani Impresa di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini. Un appuntamento importante per fare il punto sui progetti.

