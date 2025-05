Giovane picchiato si sveglia dal coma Trovato l’aggressore | è minorenne

Un giovane di 18 anni, vittima di un violento pestaggio a Prato, si è risvegliato dal coma dopo essere stato colpito da un minorenne. La polizia ha individuato il responsabile, un ragazzo di 16 anni studente dell'istituto Marconi, grazie alle testimonianze di testimoni e compagni.

E' stato individuato il giovane che sabato sera avrebbe preso a pugni un diciottenne di Campi facendolo cadere a terra e sbattere la testa contro uno scalino in centro a Prato. Si tratterebbe di uno studente di 16 anni dell'istituto Marconi. A riferirlo agli inquirenti sarebbero stati alcuni testimoni e compagni del giovane che ieri sono stati sentiti a lungo in procura come persone informate sui fatti. I due si sarebbero dati appuntamento, non sarebbe stato dunque un incontro casuale. Poi un diverbio, per cause ancora da chiarire, e ben presto sarebbero passati dalle parole alle mani. Nella colluttazione il 18enne ha avuto la peggio: ha perso l'equilibrio ed è caduto sbattendo la testa con violenza contro una scalinata.