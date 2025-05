Giovane padre travolto e ucciso Sequestrato il cellulare del 19enne

Tragico incidente a Tuoro sul Trasimeno: Edmond Gjoci, giovane padre di 39 anni, è stato travolto e ucciso mentre passeggiava lungo la strada, suscitando immense emozioni e messaggi di solidarietà, tra cui le parole "Vi abbracciamo col cuore che piange" rivolte alla moglie e alla figlioletta. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità e che ha portato anche al sequestro del cellulare del giovane coinvolto.

"Vi abbracciamo col cuore che piange". Sono tantissimi i messaggi rivolti alla moglie e alla figlioletta di Edomnd Gjoci il 39enne di Tuoro sul Trasimeno, travolto e ucciso martedì mattina mentre camminava sul ciglio della Strada regionale 71 al Riccio. La Lancia Y, guidata da uno studente diretto a Cortona, gli è piombata addosso senza lasciargli scampo. Anche l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Tuoro hanno espresso "il più profondo cordoglio per la tragica morte del nostro concittadino. In questo difficile e drammatico momento siamo vicini alla sua famiglia alla quale manifestiamo tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane padre travolto e ucciso. Sequestrato il cellulare del 19enne

