Giovane coltivatore di marijuana arrestato al Salamaro

Un giovane di 21 anni originario di Viterbo è stato arrestato al Salamaro durante un controllo dei Carabinieri il 27 maggio, per aver coltivato marijuana clandestinamente. L'episodio evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

a Viterbo. Il 21enne, originario del capoluogo, è stato fermato dai carabinieri nel pomeriggio del 27 maggio, durante i controlli del territorio. Il ragazzo si trovava, come passeggero, a bordo di un veicolo in transito in località.

