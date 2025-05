Giovane aggredito dal ' branco' portato in ospedale

Un giovane di circa 20 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di un branco in via Berghini a San Fruttuoso, rimanendo ferito alla testa e trasportato in ospedale per approfondimenti. L'episodio, avvenuto giovedì 29 maggio 2025 nel primo pomeriggio, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.

Un giovane di circa vent'anni è stato aggredito, pare da più persone, e portato in ospedale per accertamenti, avendo ricevuto diversi colpi alla testa. L'episodio è avvenuto in via Berghini a San Fruttuoso intorno alle 17 di giovedì 29 maggio 2025. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono.

