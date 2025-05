Giovane 18enne arrestato a Catania | trovata mitragliatrice rubata a struttura penitenziaria

Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Catania dopo il ritrovamento di una mitragliatrice rubata presso una struttura penitenziaria. Scopri i dettagli di questa operazione e resta aggiornato iscrivendoti a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un ragazzo con precedenti per droga e furto. La Polizia di Stato di Catania, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha eseguito un fermo nei confronti di F.L., classe 2006, residente nel quartiere Cappuccini-San Cristoforo e già noto alle forze dell’ordine per reati legati a stupefacenti e furti. Il fermo, disposto dalla Procura Distrettuale della Repubblica, riguarda gravi indizi relativi ai reati di porto e detenzione di arma da guerra e ricettazione. Il ritrovamento dell’arma sul tetto. L’indagine della Squadra Mobile è partita dal sequestro di una pistola mitragliatrice Beretta PM12S, ritrovata con due caricatori nascosta sul tetto di un edificio riconducibile al giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giovane 18enne arrestato a Catania: trovata mitragliatrice rubata a struttura penitenziaria

Se ne parla anche su altri siti

Via Roma, indossa tre pantaloni per nascondere il borsello pieno di marijuana: arrestato 18enne; Si spoglia davanti a una ragazza e la insegue: lei chiede aiuto, lui va fuori di sé. La polizia costretta a usare il taser; La polizia ha arrestato nei pressi della stazione di Taormina un 18enne, un altro giovane deferito per detenzione di marijuana; Catania, evade dai domiciliari per rubare dei cavi telefonici in una galleria. 🔗Cosa riportano altre fonti

Catania, 18enne accoltella un uomo a San Berillo: arrestato dai Carabinieri - Lite in strada a San Berillo, Catania: 18enne accoltella un uomo e fugge. Bloccato dai Carabinieri e arrestato per lesioni aggravate #Cataniacronaca #Cataniaprimopiano #SanBerillo #Aggressione #Carabi ... 🔗Lo riporta lamilano.it

Con lo scooter e senza casco travolge un poliziotto, 18enne arrestato a Catania - Un 18enne è stato arrestato dalla polizia di stato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane ha travolto il poliziotto che lo aveva fermato per un controllo perchè alla guida di ... 🔗Da msn.com

Catania: atti osceni vicino a scuola elementare, arrestato 19enne - CATANIA – Un giovane pregiudicato di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti delle volanti della questura di Catania per aver compiuto atti osceni davanti a una donna. L’uomo, ... 🔗Segnala livesicilia.it

Catania, beni per 18 milioni sequestrati al clan Nardo