Giorno storico per impedire la creazione della Palestina | Netanyahu legalizza 22 insediamenti in Cisgiordania

Il recente riconoscimento di 22 insediamenti in Cisgiordania da parte del governo Netanyahu rappresenta un momento storico e controverso, segnando una svolta dopo oltre 30 anni di immobilismo in materia di legalizzazione. Questa decisione, contextulizzata nel dibattito internazionale, ha conseguenze profonde sul futuro della pace e della sovranitĂ nella regione.

Era da decenni, esattamente da circa 30 anni, che il governo israeliano non legalizzava una quantitĂ così cospicua di insediamenti in Cisgiordania, peraltro illegali per il diritto internazionale. Ma oggi l’esecutivo di Netanyahu ha deciso di riconoscerne ben 22, in un provvedimento – giĂ programmato da due settimane – che l’organismo israeliano di controllo anti-insediamenti Peace Now definisce “il piĂą esteso nel suo genere”, e che rimodella “drasticamente la Cisgiordania rafforzando ulteriormente l’occupazione”. Oltre a riconoscere i centri giĂ esistenti dei coloni, l’esecutivo dĂ il via libera anche alla costruzione di nuovi, tutto finalizzato a impedire “la creazione di uno Stato palestinese “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it