Giornata mondiale della salute digestiva | Il tumore al colon è il secondo per frequenza e mortalità Ecco le regole d’oro da seguire I consigli dell’esperto

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Digestiva, scopriamo come prendere cura del nostro apparato digerente, considerato un vero e proprio secondo cervello. Il tumore al colon, il secondo per frequenza e mortalità, richiede attenzione: ecco le regole d'oro e i consigli dell’esperto, il professor Maurizio Vecchi.

L’ apparato digerente viene considerato un secondo cervello, ma come possiamo prendercene cura? Quali i sintomi a cui prestare attenzione, le malattie più frequenti e le accortezze da adottare? Ilfattoquotidiano.it lo ha domandato al professor Maurizio Vecchi, Direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia del Policlinico di Milano, nella giornata mondiale della salute digestiva che ricorre il 29 maggio. Che cosa si intende per salute digestiva? Per salute digestiva possiamo intendere la regolarità delle principali funzioni dell’apparato digerente, quali la fase di digestione ed assorbimento dei cibi e quella dell’eliminazione delle scorie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della salute digestiva: “Il tumore al colon è il secondo per frequenza e mortalità. Ecco le regole d’oro da seguire”. I consigli dell’esperto

