Ginnastica artistica Sofia Tonelli ripescata agli Europei! Cos’è successo e il brutto infortunio a Kevric

Sofia Tonelli è stata ripescata agli Europei di ginnastica artistica 2025, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati italiani. Nel frattempo, un brutto infortunio ha colpito la giovane tedesca Helen Kevric durante il concorso generale, lasciando increduli tifosi e addetti ai lavori.

Helen Kevric si è seriamente infortunata durante il concorso generale individuale degli Europei 2025 di ginnastica artistica. La giovane tedesca si era presentata con grandi ambizioni sul giro completo e puntava al podio di fronte al proprio pubblico di Lipsia, ma la sua gara è durata soltanto una rotazione: la 17enne è atterrata male al volteggio, si è subito accasciata sul materasso e ha iniziato a toccarsi il ginocchio sinistro. La padrona di casa è stata portata via dalla pedana in braccio e si è subito capito che il problema era serio, con un probabile interessamento del legamento crociato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Sofia Tonelli ripescata agli Europei! Cos’è successo e il brutto infortunio a Kevric

Ginnastica artistica, Castellaro e Villa in finale nella World Challenge Cup - Filippo Castellaro e la squadra di Villa brillano nella fase di qualificazione della World Challenge Cup a Koper, Slovenia. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Artistica Sofia Tonelli Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Ginnastica artistica, la 17enne empolese Sofia Tonelli agli Europei; Lipsia - ballo delle debuttanti: Giulia, Emma e Sofia come in un sogno; Sofia Tonelli rappresenta Empoli ai Campionati Europei di ginnastica a Lipsia; Chi sono Emma Fioravanti e Sofia Tonelli: i nomi nuovi dell’Italia agli Europei di ginnastica artistica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ginnastica artistica, Sofia Tonelli ripescata agli Europei! Cos’è successo e il brutto infortunio a Kevric - Helen Kevric si è seriamente infortunata durante il concorso generale individuale degli Europei 2025 di ginnastica artistica. La giovane tedesca si era ... 🔗Riporta oasport.it

Europei 2025 Lipsia - Manila Esposito è oro nell'All-Around: l'azzurra conserva il titolo di un anno fa a Rimini. Sofia Tonelli in Top 10 - GINNASTICA ARTISTICA - Manila Esposito vince la medaglia d'oro nell'All Around agli Europei di Lipsia, in Germania. La 18enne napoletana si prende il gradino pi ... 🔗Secondo eurosport.it

Ginnastica artistica, Manila Esposito vince l'oro all-around agli Europei 2025 a Lipsia - Dopo il primo posto dello scorso anno a Rimini, Manila Esposito si conferma Campionessa europea di ginnastica artistica conquistando l'oro nell'all-around degli Europei di Lipsia, con il totale di 54. 🔗sport.sky.it scrive