Ginnastica artistica con Manila Esposito il titolo europeo rimane a Sud del Continente La gioia da Boscotrecase

Manila Esposito, giovane ginnasta di Boscotrecase, conferma il suo straordinario talento vincendo il titolo europeo di ginnastica artistica nel concorso generale individuale. Questo secondo storico trionfo continentale in meno di un anno dimostra l’eccellenza delle atlete italiane sulla scena internazionale.

Boscotrecase, latitudine 40°47’N. Comune di circa 10.000 abitanti, in provincia di Napoli. Sono le coordinate geografiche del paese di Manila Esposito, che oggi pomeriggio si è confermata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale: secondo trionfo continentale sul giro completo nel giro di dodici mesi, in questo momento la 18enne campana è la ginnasta più completa sui quattro attrezzi e a Lipsia ha scritto una pagina di storia. Prima italiana a imporsi per due volte nella gara simbolo, dopo che Vanessa Ferrari aveva fatto festa nel 2007 e Asia D’Amato aveva dettato legge nel 2022. Entrata nella ristrettissima cerchia delle fuoriclasse internazionali capaci di firmare un bis nell’all-around del Vecchio Continente, il bronzo olimpico alla trave non vuole di certo fermarsi e ha confermato di avere tutte le carte in regola per giganteggiare in questo quadriennio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, con Manila Esposito il titolo europeo rimane a Sud del Continente. La gioia da Boscotrecase

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

