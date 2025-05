Ginnastica artistica Adem Asil vince l’all-around agli Europei e firma il bis Abbadini 12

Adem Asil adempilas conquista l'all-around agli Europei di ginnastica artistica 2025 a Lipsia, confermando il suo talento con un brillante bis. Il turco, con un punteggio di 82.398, si impone nella competizione individuale, dimostrando tutta la sua padronanza su vari attrezzi e portando a casa un risultato storico.

Il turco Adem Asil ha vinto il concorso generale individuale che ha animato la quarta giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica, imponendosi a Lipsia con il punteggio di 82.398 (13.466 al corpo libero, 12.833 al cavallo, 14.766 agli anelli, 14.300 al volteggio, 13.500 alle parallele pari, 13.533 alla sbarra). Il 26enne anatolico ha sbagliato meno rispetto alla concorrenza in una gara condita da diversi errori da parte degli atleti in pedana ed è riuscito a salire sul gradino più alto del podio per la seconda volta in carriera dopo il trionfo di due anni fa ad Antalya. Il Campione del Mondo 2022 agli anelli si è lasciato alle spalle il sorprendente francese Leo Saladino (81. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Adem Asil vince l’all-around agli Europei e firma il bis. Abbadini 12°

Ginnastica artistica, Castellaro e Villa in finale nella World Challenge Cup - Filippo Castellaro e la squadra di Villa brillano nella fase di qualificazione della World Challenge Cup a Koper, Slovenia.

