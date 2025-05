Gigante-Shelton Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Scopri orario, tv e streaming del gigante Shelton Roland Garros 2025, mentre Matteo Gigante cerca di continuare il suo entusiasmante cammino nel torneo. Dopo la vittoria su Tsitsipas, il giovane azzurro affronta Ben Shelton nel terzo turno, promettendo un match ricco di emozioni e sorprese.

Matteo Gigante non vuole smettere di sognare e, sulle ali dell’entusiasmo per la strepitosa vittoria su Stefanos Tsitsipas, proverĂ a compiere una nuova impresa contro Ben Shelton al terzo turno del Roland Garros 2025. Il giovane azzurro, proveniente dalle qualificazioni, sta disputando il miglior Slam della carriera e a questo punto mette nel mirino un posto agli ottavi, in cui se la vedrebbe quasi sicuramente con Carlos Alcaraz. Il 23enne azzurro, numero 167 del ranking mondiale, non avrĂ nulla da perdere a cospetto del talento statunitense numero 13 della classifica ATP e giĂ capace di giocare ben due semifinali Major tra New York (2023) e Melbourne (2025). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gigante-Shelton, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Matteo Gigante può riportare l’Italia ad avere 10 top100. Ora Shelton per continuare la favola - L'Italia del tennis torna a brillare con nove tennisti nella top-100 ATP, tra cui il numero uno del mondo Jannik Sinner e un promettente Lorenzo Musetti. 🔗continua a leggere

