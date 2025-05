Giardino San Leonardo via al progetto di riqualificazione Rampe gradini panchine | ecco come sarà

Scopri la riqualificazione del Giardino San Leonardo a Bologna, un progetto che trasformerà rampe, gradini e panchine in un nuovo spazio verde vivibile e accogliente. Dopo anni di degrado, è iniziato un importante percorso di recupero grazie alla collaborazione tra Johns Hopkins University e il Comune di Bologna.

Bologna, 29 maggio 2025 – Nuova vita per il Giardino San Leonardo, dopo anni di degrado e problemi. È ufficialmente partito l’iter per la riqualificazione di uno degli spazi urbani e verdi più significativi del centro, grazie al patto di collaborazione tra Johns Hopkins University e Comune di Bologna, con il coinvolgimento attivo del Quartiere Santo Stefano, della Fondazione per le Scienze Religiose (FSCIRE) e dell’Università di Bologna. L’intervento – curato dallo Studio Betarchitetti per conto di Johns Hopkins University – si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana e mira a valorizzare il Giardino Don Tullio Contiero, noto come Giardino San Leonardo, cuore pulsante del comparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giardino San Leonardo, via al progetto di riqualificazione. Rampe, gradini, panchine: ecco come sarà

Cerca Video su questo argomento: Giardino San Leonardo Via Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Il Giardino delle rose del Parco Guerrieri Gonzaga; Un ulivo in ricordo del piccolo Leonardo, nel giardino della sua scuola – Comunicato stampa; Fede e tradizione ai piedi della cinta muraria: la capanna di Via Interna San Leonardo; Crotone, inchiesta “Golgota”: 44 condanne per ‘Ndrangheta e narcotraffico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

San Leonardo, tornano gli «street tutor» ma solo per quattro mesi. De Vanna: «Parte di un progetto più ampio. Operativi in via Trento e via Venezia» - La buona notizia è che stanno per tornare gli «street tutor» nel quartiere San Leonardo. Quella cattiva ... in servizio sarà quella compresa tra via Trento e via Venezia, in prossimità ... 🔗Scrive gazzettadiparma.it