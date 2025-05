gianluca marmorato analizza bullismo digitale false identità e necessità di controlli normativi

Gianluca Marmorato, avvocato esperto in privacy e membro dell’Osservatorio nazionale bullismo, analizza le sfide del cyberbullismo, delle fake news e delle identità false sui social media. La sua riflessione evidenzia l’urgenza di interventi normativi efficaci per proteggere i giovani nel mondo digitale.

Gianluca Marmorato, avvocato specializzato in privacy e membro del comitato scientifico dell’Osservatorio nazionale bullismo, ha espresso alcune riflessioni sui comportamenti digitali dei giovani, sottolineando come questo tema stia attirando sempre più attenzione. Durante la Maratona Bullismo tenutasi al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos di Roma, l’esperto ha evidenziato che i giovani spendono in media dalle 6 alle . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it