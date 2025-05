Giampilieri illuminazione pubblica coperta dagli alberi

A Giampilieri, l'illuminazione pubblica sotto gli alberi è da mesi un problema irrisolto, con i lampioni che illuminano solo le foglie e non le strade. Questa situazione mette a rischio la sicurezza dei residenti, costretti a usare torce per camminare al buio. È urgentemente necessario intervenire per ripristinare un’illuminazione efficace e sicura nel villaggio.

Ormai sono mesi che facciamo segnalazioni e nessuno viene a sistemare questa situazione assurda. La luce dei lampioni illumina solo le foglie degli alberi, causando pericolo alle persone del villaggio di Giampilieri, costrette a passeggiare con delle torce per non farsi investire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Giampilieri illuminazione pubblica coperta dagli alberi

Cerca Video su questo argomento: Giampilieri Illuminazione Pubblica Coperta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I nuovi criteri ambientali (e sociali) per l’illuminazione pubblica - Nuovi standard per gli appalti verdi sul fronte illuminazione pubblica (Rinnovabili.it) – L’illuminotecnica ha fatto salti da gigante negli ultimi anni. La rapida evoluzione tecnologica e di mercato ... 🔗Segnala rinnovabili.it

Illuminazione pubblica: investiti 1,5 milioni di euro in tre anni per rendere la città più sicura - Illuminazione pubblica, in tre anni investiti 1,5 milioni di euro per efficientamento energetico e rifacimento di circa 2.000 lampioni. Tre anni fa la Giunta Comunale si era prefissata un ... 🔗padovaoggi.it scrive

Illuminazione pubblica, City Green Light: “Segnalazioni di disservizi dimezzate in 5 anni” - Genova.. “Segnalazioni di disservizi agli impianti di illuminazione pubblica quasi dimezzate in cinque anni (-46%), con una media mensile che da 1.067 richieste di intervento del 2020 crolla a ... 🔗Riporta msn.com