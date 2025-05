Giallo nel bosco trovati bambole e crocifissi

Nel cuore della riserva naturale di Sassoguidano, a Pavullo, è stato rinvenuto un inquietante ritrovamento tra gli arbusti: bambole sporche, crocifissi e una culla con all’interno due bambole. Un episodio che desta intereste e mistero, alimentando supposizioni di un possibile rito religioso, forse di natura satanica, avvolto nel silenzio della notte.

Una culla con all’interno due bambole sporche. Attorno alla culla ceri accesi e, appesi ad un ramo, un paio di crocifissi. Che cosa stava accadendo, martedì notte, tra gli arbusti della riserva Naturale di Sassoguidano, a Pavullo? E’ presto per avanzare qualsiasi ipotesi ma non è così insolito pensare ad un rito religioso, forse ‘satanico’ o comunque all’azione di qualche ‘setta’ o presunta tale che probabilmente pensava di aver trovato un luogo impervio ed isolato per porare avanti la propria ‘pratica’. L’inquietante scoperta è stata fatta alle 3 della notte di martedì da una guardia giurata di Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo della zona e che pare abbia anche intravisto una persona allontanarsi tra gli arbusti, per poi sparire nel buio della notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giallo nel bosco, trovati bambole e crocifissi

Su questo argomento da altre fonti

Giallo e inquietudine nel bosco: si danno alla fuga e lasciano bambole, lumini e simboli religiosi; Una culla, 2 bambole e lumini ritrovati in un bosco: rito satanico in Appennino?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

MODENA Bambole e lumini. Incubo riti satanici nel bosco - Misterioso e inquietante ritrovamento martedì notte a Pavullo nel Frignano, sull’Appennino modenese. Tra gli arbusti di un bosco, nei pressi della riserva naturale di Sassoguidano, è stata rinvenuta u ... 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Una culla, 2 bambole e lumini ritrovati in un bosco: rito satanico in Appennino? - Inquietante ritrovamento, nella notte di martedì, da parte di una pattuglia di guardie giurate in un bosco di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Sul posto sono giunti i carabinieri che hann ... 🔗Lo riporta msn.com

Giallo a Recco, cacciatore trova resti di un cadavere in un bosco: accanto scarpe, portafoglio e pillole - Resti umani in un bosco: è quello che ieri mattina un cacciatore ... state trovate un paio di scarpe di colore bianco, grigio e giallo, un K-Way di colore viola, un orologio e un portafoglio ... 🔗Scrive fanpage.it

Team rosso o team blu????? #lauraegiulia #shorts