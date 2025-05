giacomo pedrini pronto per monza nel lamborghini super trofeo europa

Giacomo Pedrini, giovane talento di Cesena, si prepara nuovamente per il Lamborghini Super Trofeo Europa a Monza, dopo aver conquistato il suo primo successo al Paul Ricard. A soli 16 anni, il promettente pilota si conferma tra i protagonisti del campionato, determinato a ottenere nuovi risultati sulla mitica pista brianzola.

Dopo il successo al debutto sul tracciato transalpino del Paul Ricard a Le Castellet ad aprile, valido come appuntamento inauguale del Lamborghini Super Trofeo Europa, diventando, insieme a Fraboni, l’equipaggio più giovane ad aggiudicarsi la vittoria in campionato, il 16enne Giacomo Pedrini di Cesena è pronto a tornare al volante della Huracán Super Trofeo Evo2 #9 del team Target Racing. Il tracciato di Monza ospiterà infatti dal 30 maggio al primo giugno il secondo appuntamento del campionato della casa di Sant’Agata Bolognese con Pedrini che si presenta all’appuntamento forte del secondo posto in classifica, a soli 3 punti di distacco dalla vetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it