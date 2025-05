Germania-Ucraina patto sulle armi | 5 miliardi di euro per missili e sinergie industriali

La Germania investirà 5 miliardi di euro in Ucraina per sostenere la produzione di missili a lungo raggio, rafforzando le sinergie industriali tra i due paesi. L’accordo, siglato dal neo-cancelliere Friedrich Merz e dal presidente Zelensky, testimonia il ruolo crescente della Germania nel supporto militare all’Ucraina.

La Germania investirà 5 miliardi di euro in Ucraina per rafforzare la capacità di produzione di missili a lungo raggio da parte del Paese esteuropeo tramite il suo sistema militare-industriale. L’accordo siglato nella giornata di ieri dal neo-cancelliere Friederich Merz e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita a Berlino concretizza in maniera più chiara quanto il leader dell’Unione Cristiano-Democratica (Cdu) aveva dichiarato nei giorni scorsi circa l’apertura di Berlino alla rimozione di ogni limite operativo per i missili a lungo raggio lanciati dall’Ucraina sul suolo russo. Merz non ha spiegato finora se Berlino garantirà a Kiev i missili Taurus da tempo agognati da Zelensky, ma ha preso posizione sul fatto che la Germania fornirà know-how, capitali e risorse per alzare la capacità dell’Ucraina di produrre i suoi vettori. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Germania-Ucraina, patto sulle armi: 5 miliardi di euro per missili e sinergie industriali

Russia-Ucraina, il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Germania, Merz, esito guerra deciderà se prevarranno legge e ordine o tirannia - La crisi tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con il Cremlino che non rivela chi parteciperà ai negoziati in Turchia.

