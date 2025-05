Geofor spinge per la raccolta differenziatasui mezzi

Scopri la nuova campagna di comunicazione di Geofor, del gruppo RetiAmbiente, che promuove l'importanza della raccolta differenziata attraverso i mezzi di trasporto quotidiani. Con cartelloni informativi sui mezzi circolanti nelle strade del territorio, l’obiettivo è sensibilizzare la comunità verso pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Una campagna di comunicazione mobile per spingere sull'importanza della raccolta differenziata. E' quella lanciata a partire dai prossimi giorni da Geofor, del gruppo RetiAmbiente. Su alcuni mezzi che circoleranno quotidianamente sulle strade del territorio saranno infatti visibili cartelloni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Geofor spinge per la raccolta differenziata...sui mezzi

