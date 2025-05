Genova novantenne investita alla Foce | è grave al San Martino

Una donna novantenne è rimasta gravemente ferita in un incidente all'incrocio tra via Casaregis e via Tolemaide a Genova, ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'incidente, avvenuto alla Foce, ha desta preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

