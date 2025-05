Genova gang specializzata nei furti sui treni finisce nei guai in albergo un arsenale di sciabole e spray

Una gang di ladri specializzata nei furti sui treni a Genova è stata smantellata dalla polizia, che ha scoperto un vero e proprio arsenale nel centro storico. L'indagine è partita dalla denuncia di due turisti stranieri e ha portato alla scoperta di spray urticanti, sciabole e coltelli di grandi dimensioni, evidenziando la pericolosità del covo dei ladri.

L'indagine della polizia ferroviaria ha preso il via dopo la denuncia presentata da due turisti stranieri. Il covo dei ladri si trovava nel centro storico Tre bombolette di spray urticante, una sciabola e due coltelli di grosse dimensioni. E' l'arsenale trovato dagli agenti della polizia ferr.

