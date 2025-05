Genitori in trappola Lindsay Lohan | Ero giovane interpretare le gemelle non è stato così difficile

Lindsay Lohan condivide i ricordi delle sue interpretazioni iconiche in "Genitori in Trappola" e "Quel pazzo venerdì", rivelando quanto siano state diverse le sue esperienze sul set. In un video TikTok per Elle, l’attrice ha paragonato le sfide di interpretare le gemelle a lavorare con Jamie Lee Curtis, offrendo uno sguardo interessante sulla sua carriera.

La star di Mean Girls ha paragonato l'esperienza nel film del 1998 con quella al fianco di Jamie Lee Curtis in Quel pazzo venerdì. In un video TikTok per Elle, Lindsay Lohan ha risposto ad una domanda sulla sua esperienza in due film significativi della sua carriera: Genitori in trappola del 1998 e Quel pazzo venerdì nel 2003. È stato più difficile interpretare le due piccole gemelline nel primo film oppure. Jamie Lee Curtis nel cult dei primi anni 2000 che tornerà presto con un sequel? Più facile interpretare le gemelline di Genitori in trappola per Lindsay Lohan L'attrice ha spiegato perché ritiene sia stato più semplice recitare in Genitori in trappola:"Penso che interpretare le gemelle non sia stato così difficile, perché ero più

