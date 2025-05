Gemme copia gli elmetti di Gualtieri Palazzo Chigi diventa un set sexy | le pillole del giorno

Scopri come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha trasformato i suoi video sugli ultimi cantieri della città in un format innovativo e coinvolgente, che sta facendo tendenza sui social. Tra elmetti di gualtieri e pillole di aggiornamenti, il suo stile originale sta diventando un vero e proprio esempio da imitare per comunicare con leggerezza e efficacia.

Un format che probabilmente funziona e quindi viene emulato. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, elmetto in testa, da un po’ di tempo si è messo a girare i video in cui illustra i cantieri (un po’ troppi, per la verità, tra piazza Venezia, Campidoglio, giardino degli Aranci e non solo: una città in gran parte transennata nell’anno del Giubileo, bella figura.) e poi pubblica tutto sui social istituzionali. A qualcuno l’idea deve essere piaciuta. A Claudio Andrea Gemme, per esempio: ora che guida l’ Anas sta facendo la stessa cosa. Appena arrivato nella società delle strade, il manager 77enne ha varato la campagna di comunicazione dove si espone, alla stessa maniera di Gualtieri, mentre intorno a lui c’è il bitume e i camion da lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gemme copia gli elmetti di Gualtieri, Palazzo Chigi diventa un set sexy: le pillole del giorno