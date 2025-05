Gemma Galgani fa un regalo a Gianmarco Steri prima della scelta a Uomini e Donne la sorpresa in camerino

Scopri il gesto inaspettato di Gemma Galgani, che prima della scelta a Uomini e Donne ha fatto una dolce sorpresa a Gianmarco Steri in camerino. Un gesto speciale della dama del Trono Over che ha emozionato il giovane tronista romano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tenera sorpresa.

Gianmarco Steri ha ricevuto un regalo da Gemma Galgani prima della scelta a Uomini e Donne. Il tronista romano è stato sorpreso, mentre era in camerino, da una lettera accompagnata da un regalo. Il mittente la Dama del Trono Over. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Gemma Galgani fa un regalo a Gianmarco Steri prima della scelta a Uomini e Donne, la sorpresa in camerino

