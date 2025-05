GeForce NOW sbarca su Steam Deck | l’esperienza di gioco cloud definitiva a portata di mano

Scopri la rivoluzione nel gaming portatile con GeForce NOW disponibile ora su Steam Deck, offrendo un'esperienza di gioco cloud di alta qualità direttamente tra le tue mani. Questa novità di NVIDIA, annunciata durante il GFN Thursday, permette agli utenti di immergersi in giochi potenti ovunque si trovino, combinando portabilità e performance come mai prima d'ora.

(Adnkronos) – Il panorama del gaming portatile sta vivendo una fase di significativa evoluzione, e l'annuncio dell'applicazione nativa di GeForce NOW per Steam Deck da parte di NVIDIA segna un momento cruciale. Rilasciata in occasione di questo GFN Thursday, questa è la prima applicazione ufficiale sviluppata direttamente da NVIDIA per il celebre dispositivo portatile di .

