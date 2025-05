Gcap è il fiore all’occhiello della cooperazione industriale Parola dell’ambasciatore Llewellyn

Il Gcap, riconosciuto dall'ambasciatore britannico Ed Llewellyn come il fiore all'occhiello della cooperazione industriale tra Italia, Regno Unito e partner europei, rappresenta una piattaforma strategica per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale. Questa iniziativa internazionale si distingue per la condivisione di obiettivi e una visione comune, rafforzando la collaborazione tra le nazioni coinvolte.

Audito ieri in Senato, l’ambasciatore britannico in Italia, Ed Llewellyn, ha ribadito il valore strategico del Gcap, definendolo un possibile “fiore all’occhiello della cooperazione industriale” tra le tre nazioni partner, anche grazie alla chiara condivisione di obiettivi e di una visione comune. Il Global combat air programme, espressione della cooperazione industriale e politico-istituzionale tra Italia, Regno Unito e Giappone, ha come obiettivo quello di realizzare un sistema aereo da combattimento di sesta generazione caratterizzato da capacità operative multi-dominio (aria, terra, mare, spazio e cyber) e da un’elevata interoperabilità con assetti pilotati e non pilotati. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gcap è il fiore all’occhiello della cooperazione industriale. Parola dell’ambasciatore Llewellyn

