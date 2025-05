Gazzetta dello Sport | Il tempo delle decisioni è arrivato

Il tempo delle decisioni è arrivato: Antonio Conte si appresta a prendere la sua scelta definitiva, mentre il Napoli attende con trepidazione una risposta ormai prossima. Gazzetta dello Sport analizza il delicato momento tra riflessioni e possibilità concrete, segnando un punto di svolta nel calcio italiano.

Il tempo delle decisioni è arrivato. In un clima sospeso tra caffè in piazza e riflessioni interiori, Antonio Conte sta vivendo le ultime ore della sua personale pausa di riflessione. Il Napoli è lì, in attesa, quasi certo che la risposta sarà sì, ma senza ancora la conferma ufficiale. L'allenatore si è preso tutto il tempo necessario per metabolizzare, ponderare e scegliere. Domani, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarà il giorno della verità. Napoli o Juventus? Il cuore è azzurro, la testa ancora no Il dialogo tra Conte e Aurelio De Laurentiis, avvenuto martedì a Roma alla presenza del vicepresidente Edoardo, dell'ad Chiavelli, del ds Manna e del manager Sinicropi, è stato lungo e intenso.

