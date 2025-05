GazaIsraele | Ok piano Usa Hamas no

Il Piano degli Stati Uniti per Gaza, approvato da Israele, non risponde alle richieste di Hamas, che richiede azioni più incisive. Il progetto prevede una tregua di 60 giorni e il rilascio di ostaggi, ma i leader palestinesi denunciano che questa proposta non soddisfa le aspettative del loro popolo. Resta alta la tensione tra le parti coinvolte nel conflitto a Gaza.

22.33 La proposta degli Stati Uniti accettata da Israele non soddisfa le richieste di Hamas. Il piano dell'inviato Usa,Steve Witkoff prevede una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza e il rilascio di 10 ostaggi in due fasi. Questo "non soddisfa le richieste del nostro popolo", dice Bassem Naim, uno dei leader in esilio di Hamas. "La risposta" di Israele "significa: la perpetuazione dell'occupazione, la continuazione delle uccisioni e la carestia anche durante la tregua temporanea". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu”

Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

