Gaza221 i cronisti morti nei Territori

0.02 Sarebbero 221 i giornalisti uccisi a Gaza,secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del governo di Gaza, fonte non verificata in modo indipendente. Tra le vittime più recenti c'è Moataz Mohammed Rajab, cameraman e redattore del canale tv Al-Quds al-Youm, ucciso in un attacco aereo israeliano su Gaza. "E' una sistematica presa di mira" dei giornalisti da parte delle forze israeliane,ha detto l'ufficio stampa, che chiede un intervento urgente della comunità internazionale per fermare le uccisioni e proteggere i cronisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it