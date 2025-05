Gaza Tajani | Pronti a portare in Italia il figlio della dottoressa Alaa al-Najjar

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato il tentativo di portare in Italia il piccolo Adam, l’unico sopravvissuto dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najjar di Gaza. Già salvate 130 persone dall’area, Tajani ribadisce l’impegno italiano nel proteggere i bambini vulnerabili delle zone colpite.

«Abbiamo già portato in Italia 130 bambini da Gaza, in totale 170 persone. Ora stiamo cercando di accogliere anche il piccolo Adam, unico sopravvissuto dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najjar ». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle critiche di Chiara Appendino (M5S), che lo aveva paragonato a Ponzio Pilato. «Non si può speculare sulla sofferenza dei popoli – ha aggiunto Tajani –. Noi ci preoccupiamo di salvare vite umane, non di fare propaganda». Stando a quanto afferma il ministro, «ci sono offerte anche da altri Paesi» per far uscire il bambino da Gaza. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gaza, Tajani: «Pronti a portare in Italia il figlio della dottoressa Alaa al-Najjar»

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli - Il dramma umanitario a Gaza si aggrava, colpendo in particolare i più vulnerabili: i bambini malati. Due voli hanno portato in Italia alcuni di loro, dopo settimane di sofferenza. 🔗continua a leggere

