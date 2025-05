Gaza Tajani | Nessuno in Europa ha fatto quanto noi per la Palestina

Gaza Tajani sottolinea che nessuno in Europa ha fatto di più per la Palestina rispetto all’Italia, evidenziando l’impegno costante del nostro paese. A margine dell’evento ‘Europa: domande aperte per un futuro comune’ all’Università Cattolica di Milano, il ministro degli Esteri ha ribadito il nostro sostegno alla causa palestinese e la volontà di agire con responsabilità e solidarietà.

A margine dell’evento ‘Europa: domande aperte per un futuro comune’ all’Università Cattolica di Milano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della situazione a Gaza. “Noi abbiamo sempre condannato le cose che non andavano, cerchiamo di non fare polemica anche su questo, altrimenti tutto diventa pretestuoso. Noi abbiamo sempre difeso la dignità delle persone. Quello che abbiamo fatto noi a Gaza non l’ha fatto nessun governo europeo. Questo sono le parole del ministro degli Esteri palestinese quando è venuto a Roma, per l’insediamento di Papa Leone XIV. Quello che dice l’opposizione lo ascolto, ma preferisco la gratificazione e la valutazione dei palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Tajani: “Nessuno in Europa ha fatto quanto noi per la Palestina”

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza. 🔗continua a leggere

