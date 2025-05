Gaza Tajani | Io Ponzio Pilato? Conta ciò che dicono palestinesi di noi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde alle critiche sulla gestione della crisi a Gaza, commentando le parole di Chiara Appendino che lo ha definito “Ponzio Pilato”. In un evento a Bergamo, Tajani sottolinea l'importanza di ascoltare le voci palestinesi e di assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno della Rete italiana obesità, tenutosi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, commenta le parole della vicepresidente M5S Chiara Appendino, che lo aveva definito “Ponzio Pilato” su Gaza dopo il suo intervento alla Camera. Tajani ha mostrato un tricolore che gli è stato donato da un bambino palestinese ricoverato nel nostro Paese. “Vedete cosa c’è scritto sotto, ‘grazie Italia’ – ha dichiarato il ministro – le prime parole che ha imparato a dire sono ‘grazie Italia’”. “Questo ragazzo – ha aggiunto il vicepremier – è stato salvato in un ospedale italiano, ed è stato portato qui dall’azione dell’Italia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Tajani: “Io Ponzio Pilato? Conta ciò che dicono palestinesi di noi”

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Gaza Tajani Io Ponzio Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, Tajani: "Io Ponzio Pilato? Conta ciò che dicono palestinesi di noi" - (LaPresse) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno della Rete italiana obesità, tenutosi all'Ospedale Papa ... 🔗Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Tajani-Crosetto-Giuli: "Gaza non è di sinistra". Si spacca l'opposizione e rinasce il Terzo Polo - Anche la destra si tormenta per Gaza. Il dolore di Tajani, Salvini che tace mentre la sinistra si lacera. A Roma, il 7 giugno manifestano Pd, Avs, M5s ma a Milano si prepara la piazza centrista. Nel g ... 🔗Riporta ilfoglio.it

Tensioni. Tajani: indignano morti a Gaza. Le opposizione: perché ride? - Informativa del ministro alla Camera: «La reazione di Israele ha assunto forme inaccettabili, ma no all'isolamento». Poi la polemica sul sorriso di fronte agli attacchi delle opposizioni. 🔗Si legge su msn.com