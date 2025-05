Gaza soldati Idf su Tinder con selfie in divisa atteggiamenti guerreschi e machisti sopra alle macerie - FOTO GALLERY

Scopri come alcuni soldati IDF a Gaza condividono selfie in divisa su Tinder, mostrando atteggiamenti guerreschi e mascolini sopra le macerie. La fotoreporter Vespignani denuncia come queste immagini possano distogliere l'attenzione dalla violenza e dal dramma umanitario in corso.

Il fotografo Vespignani: "Immagini di combattenti sorridenti, che vivono con serenità e piacere l’atto di proteggere la patria da un nemico esterno, rendendoli completamente disconnessi dalle loro azioni e deresponsabilizzati rispetto al massacro in corso a Gaza" Sui social e su Tinder i sold. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, soldati Idf su Tinder con "selfie in divisa, atteggiamenti guerreschi e machisti sopra alle macerie" - FOTO GALLERY

Gaza, i residenti di Khan Younis: “Soldati Israele in abiti civili hanno ucciso un uomo” - Residenti di Khan Younis, nel sud di Gaza, hanno riferito che soldati israeliani in abiti civili hanno ucciso un uomo durante un'irruzione in una casa, arrestando anche la moglie e il figlio. 🔗continua a leggere

