Gaza si spengono le speranze | Hamas rifiuta il piano Witkoff per la tregua

Le prospettive di pace in Gaza si spengono mentre Hamas rifiuta il piano Witkoff, che prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni e l'apertura degli aiuti umanitari. La mancata adesione all'accordo complica ulteriormente la situazione già critica nella Striscia, alimentando incertezza e tensioni.

Dal ritiro completo dalla Striscia di Gaza fino al libero flusso degli aiuti umanitari, l'accordo avrebbe dovuto dare inizio ad una tregua di 60 giorni e al proseguimento delle operazioni di rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, si spengono le speranze: Hamas rifiuta il piano Witkoff per la tregua

