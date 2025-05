Gaza Oxfam | 2 milioni di persone rinchiuse nel 20% della Striscia Israele vuole il completo sfollamento

Oxfam denuncia una drammatica campagna di sfollamento che ha rinchiuso oltre 2 milioni di civili nella Striscia di Gaza, concentrati in aree costiere sovraffollate e prive di servizi essenziali. A oltre 600 giorni dall’inizio dei raid israeliani, l’organizzazione lancia un appello urgente per fermare questa crisi umanitaria senza precedenti.

“Una campagna sistematica di sfollamento per rinchiudere oltre 2 milioni di civili in 5 aree costiere sovraffollate e prive di qualsiasi servizio, che costituiscono meno del 20% del territorio della Striscia di Gaza “. È l’allarme lanciato oggi da Oxfam, a oltre 600 giorni dall’inizio dei raid israeliani. L’analisi dell’organizzazione rivela infatti come dalla rottura del cessate il fuoco lo scorso 18 marzo, Israele abbia emesso oltre 30 ordini di sfollamento della popolazione, quasi uno ogni due giorni, che hanno coinvolto oltre 600mila persone, anche più volte. “Un elemento – commenta l’ong – che sommato all’uso della fame come arma di guerra, rivela la strategia di occupare completamente Gaza, non di neutralizzare specifici obiettivi militari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Oxfam: “2 milioni di persone rinchiuse nel 20% della Striscia. Israele vuole il completo sfollamento”

Oms, 'a Gaza 2 milioni di persone muoiono di fame' - A Gaza, due milioni di persone affrontano una crisi umanitaria gravissima, con molte che rischiano di morire di fame. 🔗continua a leggere

