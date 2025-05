Gaza nuova proposta Usa sul cessate il fuoco | rilascio 9 ostaggi e 60 giorni di tregua

Gli Stati Uniti propongono una nuova iniziativa per calmare le tensioni a Gaza, includendo un cessate il fuoco di 60 giorni e il rilascio di 9 ostaggi. Questa proposta, annunciata dopo l’accordo di Hamas con l’inviato americano Steve Witkoff, potrebbe rappresentare un passo chiave verso la de-escalation nel conflitto israelo-palestinese.

Dopo che nella giornata di ieri, mercoledì, Hamas aveva comunicato di aver accettato la proposta dell’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, per un cessate il fuoco con Israele e il rilascio degli ostaggi, si iniziano a delineare i contorni del piano per la guerra a Gaza, che prevederebbe la liberazione di 9 ostaggi e una tregua di 90 giorni. Ieri nuove proteste a Tel Aviv contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nelle quali sono state arrestate 62 persone. Continuano intanto i raid dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza, 13 persone sarebbero morte nella mattina di oggi, giovedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, nuova proposta Usa sul cessate il fuoco: rilascio 9 ostaggi e 60 giorni di tregua

