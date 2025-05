Gaza niente accordo su proposta di tregua Usa Hamas | “La carestia continuerebbe senza sosta”

Gaza resta senza accordo su una proposta di tregua avanzata dagli USA, che è stata respinta dal movimento Hamas, sottolineando che la soluzione non affronta le richieste fondamentali, come la fine della guerra e della carestia. Mentre Israele aveva già accettato il piano, i palestinesi insistono sulla necessità di cambiamenti concreti per fermare il conflitto e le sofferenze nella regione. Continua a leggere per approfondire gli sviluppi in questa complessa crisi.

Trump in Medio Oriente tra possibile riconoscimento della Palestina e proposta di tregua a Gaza

Il presidente Trump continua a tenere desta l'attenzione degli osservatori internazionali in attesa di un annuncio definito

