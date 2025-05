Gaza Netanyahu Israele accetta la proposta di Witkoff Casa Bianca Hamas non ha ancora risposto

Israele ha accettato la proposta di Steve Witkoff per il rilascio degli ostaggi e una tregua nella Striscia di Gaza, mentre Hamas non ha ancora risposto. La Casa Bianca osserva da vicino gli sviluppi di questa iniziativa, che potrebbe rappresentare un passo importante verso la de-escalation del conflitto. La situazione rimane delicata, con attentissimi aggiornamenti in attesa di nuovi sviluppi.

ROMA (ITALPRESS) – Israele ha accettato il nuovo piano per il rilascio degli ostaggi e la tregua nella Striscia di Gaza proposto dall’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante l’incontro con i familiari degli ostaggi. “Accettiamo l’ultimo schema Witkoff che ci è stato trasmesso stasera. Hamas non ha ancora risposto. Non crediamo che Hamas rilascerĂ gli ostaggi, quindi continueremo a combattere finchĂ© Hamas non sarĂ eliminato, e non lasceremo la Striscia finchĂ© tutti gli ostaggi non saranno nelle nostre mani”, ha dichiarato Netanyahu. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Gaza, Netanyahu “Israele accetta la proposta di Witkoff”. Casa Bianca “Hamas non ha ancora risposto”

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Israele Accetta Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Gaza, media: “Hamas accetta la proposta di tregua Usa”; Gaza, Starmer: La popolazione non può morire di fame | Nuovo allarme dell'Onu: altri aiuti o 14mila bimbi rischiano la vita entro 48 ore; Israele-Hamas, intesa raggiunta? Cosa dice Netanyahu. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, Israele accetta la nuova proposta sulla tregua degli Usa. Netanyahu: ma Hamas non ha ancora risposto - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗Si legge su ilmessaggero.it

Media israeliani: Netanyahu ha accettato la proposta Usa per il Cessate il fuoco a Gaza - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver accettato la proposta dell'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff per un cessate il fuoco a Gaza e uno scambio di ... 🔗Lo riporta msn.com

Tregua a Gaza, Netanyahu: “Pronti ad accettare il piano di Witkoff”. I punti dell'accordo - Hamas non ha ancora risposto. Permangono dubbi sulla durata del cessate il fuoco mentre il premier israeliano ha sottolineato come “non crediamo che rilasceranno gli ostaggi, quindi continueremo a com ... 🔗Scrive msn.com